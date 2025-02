No final do ano passado, Shakira sorteou o Lamborghini Urus personalizado, usado para as rodagens do videoclipe do tema 'Soltera'.

Michael Mejía, que fez a melhor coreografia para a música, foi o grande vencedor.

Apesar do concurso ter acontecido em dezembro de 2024, o vencedor revelou agora que só recebeu o carro na semana passada e... vai vendê-lo.

Durante uma entrevista no programa El Gordo y La Flaca, o fã da cantora explicou o motivo.

"Não só a Shakira me ofereceu o carro, como me deu dinheiro para o manter, 90.000 dólares (85.820 euros)", revelou no programa, citado pela People.

Apesar de o valor ter chegado para cobrir todas as taxas para legalizar o veículo e o seguro, os impostos que serão cobradas no final do ano ultrapassam esse valor.

"Com o dinheiro que ela me deu, consigo ter o carro durante uns meses, mas é muito caro de o manter", explicou o vencedor que revelou que tem o carro à venda.

