A tournée de Shakira tem começado com vários percalços. Depois de se ter visto obrigada a adiar um concerto no Peru por causa de uma gastroenterite, a cantora adiou mais uma atuação.

Desta vez, foi o espetáculo agendado para dia 24 de fevereiro em Medellín, na Colômbia.

De acordo com a People, a sala onde o concerto iria decorrer enfrenta problemas de segurança, nomeadamente com a estrutura do teto.

"Os meus filhos estavam desejosos por conhecer Medellín, e eu por voltar a ver-vos e partilhar convosco todas as surpresas que tinha preparado para vocês. Lamento muito", escreveu a cantora na rede social X.

