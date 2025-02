Atualmente em digressão, Shakira viu-se obrigada a cancelar um concerto no Peru devido a um problema de saúde. A cantora foi diagnosticada com gastroenterite, mas também viveu um susto com o pai.

Segundo a revista Hola!, o pai da artista, William Mebarak, de 93 anos, também teve de ser hospitalizado, o que levou Shakira a viajar para o país natal, Colômbia. Entretanto, relatam, William já se encontra melhor e já teve alta hospitalar.

Boas notícias que permitem a cantora dar continuidade aos espetáculos que tem agendados na cidade onde nasceu, Barranquilla.

Leia Também: Depois de concerto cancelado e hospitalização no Peru, Shakira teve alta