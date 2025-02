Shakira revelou que se encontrava hospitalizada com um "problema abdominal" no domingo, 16 de fevereiro, no Peru, país onde se encontrava para um concerto no mesmo dia, que acabou por ser cancelado.

Esta segunda-feira, a cantora já terá tido alta, após diagnóstico de gastroenterite, noticia a Telecinco.

Também esta segunda-feira, 17 de fevereiro, a artista agradeceu publicamente aos fãs por todo o apoio demonstrado.

"Obrigada a todos pelas vossas mensagens de carinho. Dão-me tanta força! Amo-vos com todo o meu coração", escreveu numa story publicada na sua conta de Instagram.

© Instagram/Shakira