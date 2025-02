A cantora Shakira revelou, este domingo, que se encontra hospitalizada com um "problema abdominal" e que os médicos que a atenderam afirmaram que não tem "condições" para estar em palco no concerto que tinha agendado no Peru.

"Lamento informar-vos que, ontem à noite, tive que ir às urgências com um problema abdominal, encontrando-me hospitalizada neste momento", escreveu Shakira numa 'story' partilhado no seu perfil de Instagram.

A cantora colombiana deu conta de que os médicos lhe comunicaram que não se encontra "com condições para fazer o concerto desta noite", no Peru.

"Estou muito triste de não poder subir a palco hoje. Estava muito emocionada por reencontrar o meu público peruano", disse, acrescentando que espera "amanhã já estar melhor" e "ter alta o quanto antes" para poder mostrar ao público do Peru o espetáculo que preparou.

"O meu objetivo é realizar este concerto assim que seja possível. A minha equipa e o promotor já estão a trabalhar para encontrar uma nova data", afirmou Shakira.

© Instagram/ Shakira

Recorde-se que, 'Las Mujeres Ya No Lloran' é o nome da tour e do disco que trouxe Shakira de volta aos palcos e ao mundo da música. Depois de uma grande pausa (de sete anos), a artista voltou com tudo para o agrado dos fãs.

A sua tour teve início no Rio de Janeiro, no Brasil, onde a cantora colombiana foi recebida em apoteose.

