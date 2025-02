Shakira prepara-se para um grande atuação num país que sempre a acarinhou: o Brasil.

A artista vai dar um concerto, o primeiro da sua tour, no próximo dia 11 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A cantora colombiana já está no país e foi recebida em apoteose pelos fãs no aeroporto do Galeão, na 'cidade maravilhosa'.

A tour mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran' vai passar ainda por São Paulo, seguido da Argentina, Chile, Colômbia e Peru.