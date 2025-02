'Las Mujeres Ya No Lloran' é o nome da tour e do disco que trouxe Shakira de volta aos palcos e ao mundo da música. Depois de uma grande pausa (de sete anos), a artista voltou com tudo para o agrado dos fãs.

A sua tour teve início no Rio de Janeiro, no Brasil, onde a cantora colombiana foi recebida em apoteose.

O concerto, no dia 11 de fevereiro encheu as medidas aos 60 mil fãs que cantaram os grande êxitos da sua carreira bem como as novas músicas (bem polémicas).

Depois da 'cidade maravilhosa', seguiu-se São Paulo a 13 de fevereiro. Este domingo (16 de fevereiro) atua em Lima, no Peru.

A tour terá fim a 30 de junho em São Francisco.

Veja na galeria as fotos dos primeiros concertos da artista no Brasil.

Leia Também: Shakira acusada de copiar Beyoncé em digressão