Shakira está a ser acusada de copiar Beyoncé com a digressão mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran', que começou esta terça-feira, dia 11 de fevereiro no Rio de Janeiro, Brasil.

Este é o regresso de Shakira a uma digressão - depois de ter estado sete anos sem estradas - para promover o álbum que lançou no ano passado, 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

Houve internautas que rapidamente apontaram semelhanças entre o espetáculo da artista colombiana e a 'Renaissance Tour' de Beyoncé, de 2023.

Os fãs ficaram 'divididos' nesta partilha de opiniões no X (antigo Twitter), como relata o Daily Mail. "A Shakira esteve a ver a digressão mundial 'Renaissance' e tirou notas", comentou um internauta. "Miúda, ela fez mais do que anotações. Fez todo o cenário", escreveu outro. "Até os dançarinos" ou "ela realmente fez copiar colar", são outros exemplos de comentários que se pode ler.

Ainda assim, houve quem destacasse também: "São ambas rainhas. Elas inspiram-se uma na outra."

"Tenho quase a certeza que a Beyoncé está feliz! Sabemos o quanto elas gostam uma da outra e se apoiam", escreveu outro.

