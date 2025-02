Shakira já voltou com toda a força aos concertos! A artista colombiana deu o primeiro espetáculo da sua tour no Rio de Janeiro, no Brasil, no passado dia 11 de fevereiro, onde a esperavam milhares de fãs.

E estes fãs, são fãs a sério! É que, quando a artista se preparava para cantar a música 'Las Mujeres Ya No Lloran', é possível ouvir a multidão a gritar: "Ei, Piqué, vai tomar no c*".

Recorde-se que o disco que dá nome à tour da cantora foi feito depois de Shakira descobrir a traição de Piqué com Clara Chía.

