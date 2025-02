Shakira está atualmente no Brasil onde no domingo, 9 de fevereiro, marcou presença no programa 'Domingão com Huck', da TVI Globo.

A cantora protagonizou um momento emotivo no formato, apresentado por Luciano Huck, ao ser confrontada com imagens de uma pessoa muito importante na sua infância.

"Ela era do coro da escola, só que depois saiu. O professor do coro explicava: 'irmã, ela não entra numa voz geral'. A voz dela destacava-se muito. Era um tom de voz diferente. Reparem como ela canta, ela canta como se fosse com a garganta. E vejam onde chegou", disse em vídeo a madre Olga, antiga professora de Shakira.

"Adoro-a", reagiu a cantora ao ver as imagens. "Vocês estão a emocionar-me", disse ainda, limpando as lágrimas.

Veja abaixo o momento emotivo: