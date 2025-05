Shakira escorregou e caiu durante o espetáculo que realizou na passada terça-feira, dia 20 de maio. A cantora estava no palco do Centre Bell, em Montreal, no Canadá, quando sofreu um percalço.

Num vídeo que foi publicado no X, e divulgado pela People, a cantora - que está atualmente em digressão com 'Las Mujeres Ya No Lloran' - é vista a escorregar quando estava a tocar o seu sucesso musical 'Whenever, Wherever', de 2001.

Shakira estava a dançar quando perdeu o equilíbrio e a queda foi inevitável. Veja na partilha abaixo.