Shakira foi uma das celebridades a pisar a passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes na noite de quarta-feira, dia 25, e destacou-se com um visual cheio de sensualidade.

A artista colombiana, de 45 anos, apostou num vestido preto com um generoso decote e uma enorme racha, e completou o look com umas luvas semitransparentes.

Sorridente, a cantora posou para os fotógrafos e espalhou ousadia no prestigiado evento de cinema. Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Bella Hadid usa vestido com 35 anos no Festival de Cinema de Cannes