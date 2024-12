Mel Jordão tem feito partilhas em jeito de balanço deste ano que está quase no fim.

Nas redes sociais, a influencer já mostrou os vários momentos de felicidade que viveu em 2024, seja em termos profissionais, seja em relação à vida pessoal.

Apaixonada por moda, a mulher de Diogo Piçarra fez também questão de partilhar com os seguidores os melhores looks que usou este ano.

Numa galeria com 20 fotos é possível ver Mel com roupas ousadas, com decotes e rachas, quase sempre com cores sóbrias como o branco e o preto, sem esquecer o toque 'fashionista' que tanto gosta e que pode não agradar a todos.

Percorra a nossa galeria e veja os melhores looks de Mel Jordão.

