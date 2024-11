A maquilhadora esteve no país com o companheiro, Diogo Piçarra, e com a filha de ambos.

Há cerca de uma semana, Mel Jordão e Diogo Piçarra viveram momentos incríveis em Fortaleza, no Brasil, juntamente com a filha de ambos. A maquilhadora parece estar 'rendida' a esta viagem e continua a partilhá-la com os seguidores. Desta vez, Mel Jordão mostrou alguns dos looks que usou no país esta quinta-feira, 14 de novembro. Numa mistura de sensualidade e conforto, a maquilhadora questionou aos fãs qual o outfit favorito. O seu, qual é?