Esta semana foi avançado pelas jornalistas Laura Fa e Lorena Vásquez, autoras do podcast 'Mamarazzis', que Gerard Piqué traiu Sakira e que o casal está distante.

Foi ainda comentado que o jogador do Barcelona e a cantora estão a viver em casas separadas. Mas as notícias não ficam por aqui.

De acordo com o jornal Marca, alguns meios de comunicação adiantam que a pessoa com quem Piqué se envolveu será uma jovem loira de 20 anos. No entanto, até à data, ainda não foi revelada nem confirmada a identidade da mulher. Além disso, o casal também ainda não se pronunciou nem confirmou as notícias da traição.

