Será que a filha de Serena Williams vai seguir os passos da mãe? Tudo indica que não, como a ex-tenista deu a entender em conversa com Norah O'Donnell no 'Person to Person' da CBS.

A ex-atleta revelou que a pequena Alexis Olympia Ohanian Jr., de cinco anos, "não gosta muito de jogar ténis".

"É um pouco dececionante para mim", confessou a mamã, referindo que estão a "tentar descobrir" a que é que a menina gosta de brincar.

"Talvez possa convencê-la para o ténis ao fazer com que outras crianças tenham uma aula em grupo, acho que vou fazer isso", acrescentou.

De referir que Olympia é fruto do casamento de Serena com Alexis Ohanian.

