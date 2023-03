No meio de tudo o que as redes sociais nos trazem de bom, é impossível esquecer o que nos trazem de mau. Cintia Dicker, nas plataformas digitais, mostrou algumas mensagens de ódio que recebe, todas elas endereçadas à filha bebé, fruto da relação com Pedro Scooby.

Um dos cibernautas em causa, contou Cintia, brincou mesmo com a gastroesquise, condição de que sofre Aurora, a menina que tem apenas dois meses de vida.

Indignada, a atriz contou aos seguidores que já é possível descobrir todas as informações das pessoas que criam contas falsas para fazer este tipo de comentários: "Dá para descobrir. Tudinho da pessoa e ela ainda paga pelo crime de danos morais".



© Instagram/Cintia Dicker

Leia Também: Cintia Dicker mostra Pedro Scooby com a filha nos cuidados intensivos