Serena Williams surpreendeu os seguidores com uma partilha rara. A ex-tenista publicou raras fotografias em que aparece com as filhas, Adira River e Alexis Olympia, todas vestidas a rigor para o espetáculo de Taylor Swift em Miami.

"Somos nós... A preparar-nos para a Taylor Swift", escreveu a mamã na legenda das imagens que pode ver na galeria.

Nas fotos podemos ver Serena Williams com a filha mais nova ao colo, a pequena Adira, de 14 meses, e ao lado está Alexis. As meninas, recorde-se, são fruto do casamento da ex-tenista com Alexis Ohanian.

Leia Também: Filha de 13 meses de Serena Williams já tem conta no Instagram