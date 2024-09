Na quinta-feira, 19 de setembro, a Serena Williams esteve à conversa com a apresentadora e editora do podcast INBOUND, Kara Swisher.

Durante a entrevista, a campeã de ténis revelou que a sua filha mais velha não gosta do típico entretenimento infantil, como por exemplo, filmes de princesas ou de contos de fadas. Alexis Olympia Ohanian Jr., de sete anos, tem sim um "encanto" pela cantora Taylor Swift.

Além de Alexis, Serena Williams é também mãe de Adira River Ohanian, de apenas um ano de idade, fruto do seu relacionamento com Alexis Ohanian, cofundador da Reddit.

Em conversa com Kara Swisher, a atleta de alta competição também falou do desafio que é educar duas meninas no meio de toda "a energia negativa que existe por aí".

"É um mundo assustador. É um mundo digital para as crianças agora. Estou sempre online com minha filha, mas não a deixamos estar em certas plataformas", admitiu.

