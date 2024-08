Serena Williams deixou críticas dirigidas a um hotel em Paris, o The Península, depois dos funcionários do local terem negado à tenista e família o acesso ao rooftop do mesmo.

"Cruzes, The Península. Já me negaram o acesso para comer em restaurantes vazios e melhores, mas nunca com os meus filhos. Há uma primeira vez para tudo", desabafou numa partilha que fez no X, antigo Twitter.

Se por um lado houve quem ficasse do lado da atleta, notando que esta deveria ter feito queixa do hotel por "rascismo", por outro surgiu quem criticasse Serena, afirmando que esta queria um tratamento especial por ser famosa.



© X - Serena Williams

Horas depois, o hotel em questão acabou por responder.

"Querida Sra. Williams, Por favor, aceite o nosso mais profundo pedido de desculpas pela decepção por que passou esta noite. Infelizmente, o nosso rooftop estava de facto lotado e as mesas que viu pertenciam ao nosso restaurante gourmet, L’Oiseau Blanc, que estava completamente reservado".

