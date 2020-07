O funeral de Naya Rivera decorreu no final da semana passada, no dia 24 de julho. A atriz, de 33 anos, foi enterrada no Forest Lawn Memorial Park, como relata a CNN. O cemitério de Hollywood Hills é o local onde estão muitas outras celebridades, incluindo Paul Walker, Carrie Fisher e Bette Davis.

As cerimónias fúnebres decorreram 11 dias depois de ter sido confirmada a morte da estrela de 'Glee', que se afogou de forma acidental no lago Piru, na Califórnia, durante um passeio de barco com o filho. De referir que o menino foi encontrado a dormir no barco sozinho.

O corpo da atriz foi encontrado no lago dias após as buscas terem iniciado. Já o filho, Josey, de quatro anos, está neste momento com a família, em segurança.

Segundo a imprensa internacional, Naya terá conseguido "levar o filho de volta para o barco" depois de ter sido surpreendida por uma forte corrente, "mas não teve forças suficientes para se conseguir salvar", acabando por morrer afogada.

Logo após o funeral, o ex-marido de Naya, quebrou o silêncio nas redes sociais, mas não foi o único. A irmã da atriz também partilhou um emotivo texto no Instagram.

Leia Também: Revelada autópsia de Naya Rivera que confirma causa da morte da atriz