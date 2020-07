Um dia depois do corpo de Naya Rivera ter sido encontrado no lago Piru, na Califórnia, foi revela a autópsia que confirma a causa da morte da atriz, como destaca o TMZ.

De acordo o médico legista, tiveram de confirmar a identidade de Naya através dos registos dentários. A causa da morte foi listada como afogamento de forma acidental.

As autoridades destacam ainda que "não há indícios de que álcool ou drogas tenham influenciado na morte da atriz, mas as amostras serão enviadas para testes toxicológicos".

Informações que confirmam a teoria inicial das autoridades, que já tinham adiantado que tudo indicava que a morte da artista teria sido um "trágico acidente".

Além disso, destacaram ainda que, com base nas conversas que tiveram com o filho de Naya, Josey, de quatro anos, ambos terão ido nadar no lago quando a artista foi surpreendida por uma forte corrente. A estrela de 'Glee' terá conseguido empurrar o menino de volta para o barco, em segurança, mas não conseguiu salvar-se.

Aparentemente, a corrente estava muito forte no dia em que Rivera desapareceu, na semana passada. Facto que terá contribuído para o afogamento da figura pública. E apesar do pequeno Josey ter usado o colete salva-vidas, Naya não estava a usar o equipamento.

