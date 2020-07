O corpo que foi encontrado na manhã desta segunda-feira, no lago Piru, na Califórnia, é da atriz Naya Rivera, que estava desaparecida há cinco dias.

A polícia do condado de Ventura disse, esta tarde, numa conferência de imprensa, que estão confiantes que encontraram o corpo da artista, uma vez que o corpo que foi recuperado corresponde à descrição física de Rivera.

Ainda não foi realizada a autópsia para determinar a causa da morte, mas acredita-se que a atriz se tenha afogado no lago.

Foi durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos, que Naya terá saltado para o lago e nunca mais voltou, como contou o filho da estrela da série 'Glee', o pequeno Josey Dorsey, às autoridades.

Horas depois de ter ido passear com a mãe, Josey foi encontrado sozinho no barco, a dormir, com um colete salva-vidas, sem se saber o que tinha acontecido a Rivera - apenas eram conhecidas as poucas e muito úteis informações do filho da atriz. O menino foi a única testemunha deste trágico acidente, tendo visto a mãe desaparecer na água.

Depois de vários dias de intensas buscas, com o próprio pai da figura pública a ajudar, o corpo da artista foi recuperado hoje, 13 de julho, como confirmou a polícia local.

Uma notícia que já era esperada. Isto porque, no final da semana passada, depois do desaparecimento, as autoridades já temiam o pior e presumiam que tinha "acontecido um trágico acidente" e que a atriz tinha-se "afogado no lago".

Os esforços para encontrar Naya continuaram e o objetivo era levar o corpo de Rivera à família para que pudessem ter alguma paz.

A pouca visibilidade, uma vez que o local tem muitas plantas e árvores, dificultou as buscas e temia-se que o corpo nunca mais pudesse ser encontrado. No entanto, acabaram por conseguir encontrar Naya Rivera, que perdeu a vida aos 33 anos.

Neste momento o filho da atriz está com a família. Aliás, logo após o desaparecimento da mãe, o menino foi visto em público com o pai, Ryan Dorsey.

