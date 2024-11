Chanel Maya Banks, de 36 anos, estava desaparecida desde o dia 30 de outubro. A atriz, conhecida por interpretar papéis em séries como 'Gossip Girl' e 'Blue Bloods' foi ouvida, pela última vez através de uma mensagem de áudio para a sua prima.

Esta quarta-feira, 13 de novembro, a atriz foi encontrada em segurança nem há suspeita de crime, de acordo com o Departamento de Polícia de Los Angeles

A família da jovem disse anteriormente, no GoFundMe, que tinha relatado o seu desaparecimento e que Chanel não estava no seu apartamento durante as verificações de assistência social nos dias 7 e 8 de novembro.

Esta quarta-feira, a polícia disse que não houve crime envolvido no caso e que nenhum suspeito foi acusado de qualquer irregularidade. O caso foi considerado encerrado.

