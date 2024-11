Chanel Maya Banks, de 36 anos, está desaparecida. A atriz, conhecida por interpretar papéis em séries como 'Gossip Girl' e 'Blue Bloods' foi ouvida, pela última vez, a 30 de outubro, através de uma mensagem de áudio para a sua prima.

Danielle, a sua prima, afirmou à ABC7 News: "Cinco dias sem saber nada da minha prima são alertas vermelhos. Ela não passa mais de 48 horas sem falar com a mãe ou comigo", afirmou.

A família está à sua procura e acusam o marido de não estar a colaborar com a polícia e de retirar os cartazes com a sua foto, alegando que Chanel "não quer ser encontrada".

Chanel casou com o marido no ano passado, em novembro, e chegou até a publicar um vídeo no Tik Tok com o momento.

