Enquanto as buscas para encontrar Naya Rivera continuam, o filho, Josey, de quatro anos, encontra-se com o pai, Ryan Dorsey. O ex-marido da atriz da série 'Glee' foi fotografado, esta quinta-feira, a sair de casa, em Los Angeles, com o menino.

Dorsey e Rivera casaram-se em 2014, mas acabaram por se divorciarem em junho de 2018. De acordo com os documentos judiciais a que o The Blast teve acesso, o ex-casal concordou em partilhar a custódia do filho.

A relação de Ryan e Naya nem sempre foi um mar de rosas e, em 2017, depois do casal ter cancelado o processo inicial do divórcio, a atriz foi detida e acusada de violência doméstica após ter, alegadamente, agredido Dorsey enquanto passeavam com o filho. Logo após o episódio, a estrela de 'Glee' pediu de novo o divórcio.

Embora Dorsey ainda não tenha quebrado o silêncio sobre o desaparecimento da ex-mulher, uma fonte disse à revista People que os entes queridos estão "incrédulos". "Estão todos à espera para ver e tentar descobrir exatamente o que aconteceu", acrescentou.

A fonte terá conversado com Naya algumas semanas antes de esta desaparecer durante o passeio de barco. "Ela parecia feliz, ocupada... apenas a viver a vida", destacou.

Veja nas publicações abaixo as imagens de Ryan Dorsey com o filho:

