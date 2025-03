Cardi B fez uma publicação nas stories da sua página de Instagram no domingo, 23 de março, a mostrar o que a filha mais velha, Kulture, de seis anos, fez a uma das suas luxuosas malas.

A menina esteve a desenhar numa Hermés amarela em pele de crocodilo exótica. O valor da mala? Ronda os 60 mil dólares (cerca de 55 mil euros).

"Gastamos 60 mil dólares nesta mala. Vejam o que a minha filha fez à minha mala. Vejam o que a minha filha fez à minha mala", diz a rapper, de 32 anos, no vídeo que está disponível no YouTube.

Além de ser mãe de Kulture, recorde-se, Cardi B tem ainda o filho Wave Set Cephus, de três anos, e uma menina que nasceu em setembro de 2024, todos fruto do casamento com Offset, a quem a rapper pediu o divórcio em julho do ano passado.

