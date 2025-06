A rapper publicou no Instagram um conjunto de imagens dos filhos, fruto da relação com o 'ex' Offset.

Cardi B surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um conjunto de imagens dos filhos, Kulture Kiari Cephus, de seis anos, Wave Set Cephus, de três, e Blossom, que nasceu em setembro do ano passado. Pela primeira vez, a rapper mostrou o rosto da filha mais nova, a bebé Blossom, o que rapidamente se destacou na imprensa internacional. As crianças, recorde-se, são fruto do casamento terminado de Cardi B com Offset. Veja as referidas imagens na publicação abaixo. Leia Também: Kim Kardashian celebra 12 anos de North com imagens únicas