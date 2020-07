A atriz da série 'Glee' continua desaparecida depois de ter decidido dar um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos. O menino foi encontrado sozinho no barco, a dormir, e as autoridades continuam sem saber de Naya Rivera.

Quando as primeiras notícias sobre o caso foram divulgadas na imprensa internacional, relatava-se que o filho da artista teria confirmado que a mãe saltou para a água, no lago Piru, na Califórnia, esta quarta-feira, mas não voltou.

As buscas para encontrar Naya continuam e, de acordo com a CNN, as autoridades temem pelo pior. Presume-se que a atriz esteja morta, como destacou a polícia do condado de Ventura, na Califórnia.

"Estamos a presumir que aconteceu um acidente e que ela se afogou no lago", disse Chris Dyer aos jornalistas, esta quinta-feira.

Os esforços para encontrar a atriz agora mudaram de rumo, pois, neste momento, as autoridades procuram o corpo da estrela de 'Glee'. "O objetivo continua a ser levar a Sra. Rivera à família", acrescentou Chris Dyer.

A pouca visibilidade, uma vez que tem inúmeras plantas e árvores, torna o lago inseguro para os mergulhadores e acaba por ser uma operação complicada. "Se o corpo se enredar em algo debaixo da água, ela pode nunca mais voltar", realçou.

Outro porta-voz da polícia do condado de Ventura, Eric Buschow, explicara anteriormente que Naya e o filho foram nadar e que a atriz nunca mais voltou ao barco.

Neste momento, a criança está bem e já se encontra com a família, como detalhou Chris Dyer, na manhã desta quinta-feira.

O barco alugado deveria ter sido entregue por volta das 16h (hora local), mas como não regressava um funcionário da empresa de aluguer acabou por encontrar depois o mesmo o barco no extremo norte do lago Piru.

Foi encontrado um colete salva-vidas no barco e o pequeno Josey estava a usar outro. Encontraram ainda a mala de Rivera, assim como a sua identificação.

O lago foi fechado e as buscas começaram desde logo, até por volta das 22h de quarta-feira, e foram retomadas depois na quinta-feira. Uma operação que envolve mais de 100 pessoas.

Estão várias equipas de mergulho a trabalhar no caso e também têm recorrido à ajuda de helicópteros, barcos e motas de água numa tentativa de conseguirem alguma pista.

Esta não terá sido a primeira vez que a figura pública foi passear no lago. Foi também divulgado um vídeo das câmaras de vigilância do porto onde Naya e o filho, Josey, partiram no barco e que mostra que mais ninguém estava com eles.

Nas imagens é possível ver a atriz a chegar num carro preto com o menino, a estacionar e depois ambos a deslocarem-se para o barco para um passeio que não acabou como o esperado.

Siga o link

Leia Também: Atriz Naya Rivera desaparecida. Polícia acredita que pode estar morta