Naya Rivera, de 33 anos, está desaparecida após alegadamente ter ido dar um passeio de barco com o filho de quatro anos, Josey, no Lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia, na tarde de quarta-feira.

A atriz teria alugado um barco por volta das 13h00 para passear com o menino. Três horas depois, o pequeno Josey foi encontrado sozinho dentro do barco. Junto à criança estavam o colete salva vidas e a carteira de Naya.

Segundo as autoridades, Josey terá confirmado que a mãe saltou para a água e não voltou. As autoridades começaram as buscas de imediato com mergulhadores.

Até ao cair da noite de quarta-feira, nenhum vestígio foi encontrado. O Xerife do Condado de Ventura confirmou à imprensa que foram enviadas equipas de mergulho para "procurar [uma] possível vítima de afogamento".

A Fox 11 revelou que o carro de Naya já terá sido encontrado perto do local.

Nas redes sociais, a última publicação da atriz, feita esta terça-feira, mostrava uma fotografia onde beija o filho. "Apenas nós os dois", pode ler-se na legenda.

Quanto ao filho de Naya, fruto do relacionamento com Ryan Dorsey, as autoridades informam que este já foi entregue à família.

