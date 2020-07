Amanda Kloots, mulher do falecido ator Nick Cordero, revelou aos seguidores das redes sociais as fotografias que o companheiro tinha guardadas no telemóvel.

"Tive muita sorte hoje. Acordei e de imediato me lembrei da passe do telemóvel do Nick", afirmou a própria nas stories. "Fui ao telemóvel dele, que está comigo desde que foi internado no hospital, e carreguei-o", afirmou.

Kloots explicou que conseguiu recuperar uma "série de fotografias e mensagens de texto". "Ele era um homem lindo. Dizia-lhe isso no hospital. 'És um homem lindo e amo-te muito'", recordou.

De recordar que Cordero morreu aos 41 anos de idade no passado dia 5 de julho, depois de ficar três meses internado no hospital na sequência da Covid-19.

Os dois eram casados desde setembro de 2017 e tinham um filho em comum.

Veja as imagens na galeria.

