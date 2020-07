Nick Cordero perdeu a vida este domingo, dia 5, depois de mais de 90 dias a lutar contra complicações relacionadas com a Covid-19. Durante todo o processo, que o levou a ter de amputar uma das pernas, contou com o apoio incondicional da companheira, Amanda Kloots, que é agora abraçada por uma onda de carinho nas redes sociais.

Foi através das plataformas digitais que manteve os fãs a par do estado de saúde do ator, de 41 anos, assim como da trágica notícia da sua morte. Esta terça-feira, dia 7, ainda no rescaldo da dura perda, fez uso do Instagram para uma sentida homenagem.

Amanda reuniu memórias registadas ao longo dos cinco anos de relação, da qual nasceu Elvis, de dez meses, e acrescentou-lhes palavras de amor e admiração.

"O Nick sempre disse que éramos pessoas tão diferentes que não fazia sentido estarmos juntos. Desafiávamo-nos um ao outro e ao fazer isso ajudámo-nos a crescer e a mudar. Ele olhava sempre para mim e dizia: 'Sou o mais sortudo'. Bem, querido, eu fui a mais sortuda por ter passado cinco anos contigo e ter um filho que me vai sempre lembrar de ti", são as palavras que acompanham o vídeo.

Leia Também: Após morte de Nick Cordero, doações chegam aos 800 mil euros