Depois de ter oficializado a relação com Bradley Cooper através de uma publicação que fez no Instagram, onde publicou uma fotografia em que aparece a beijar o ator, Gigi Hadid acabou por falar do companheiro na Met Gala.

Em conversa com a Vogue, e questionada sobre como é que se mantém calma com um evento como a Met Gala, a modelo comentou: "Acordei e estava com o meu homem. Tivemos uma manhã tranquila e de muitas gargalhadas."

Gigi Hadid partilhou ainda: "Depois, fui para casa, fiquei uma hora sozinha, tomei banho, fiz a minha prova, comi frango panado com batatas fritas e 'mergulhei' no glamour."

