Gigi Hadid revelou como conheceu o namorado, Bradley Cooper. Foi numa entrevista para a edição do próximo mês da US Vogue que a modelo falou pela primeira vez do companheiro.

Apesar de os dois terem um amigo em comum, Leonardo DiCaprio, não foi através da celebridade que se conheceram.

O casal viu-se pela primeira vez numa festa de aniversário de uma criança, organizada por um outro amigo em comum.

"Ele levou-me a ir mais ao cinema, e isso é algo que adoro ter trazido de volta para a minha vida", revelou a modelo sobre a relação, citada pelo Daily Mail.

