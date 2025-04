Jelena Noura Hadid, conhecida como Gigi Hadid, nasceu em Los Angeles a 23 de abril de 1995.

É filha do empresário Mohamed Hadid e da antiga modelo Yolanda Hadid, o que a levou a enveredar pelo mundo da moda, juntamente com a sua irmã, Bella Hadid.

Aos dois anos fez uma campanha para a marca Guess e em 2013 assinou o primeiro contrato com uma agência. Em 2015 foi nomeada 'modelo do ano', e, nesse mesmo ano desfilou, pela primeira vez, para a Victoria's Secret.

Soma campanhas, desfiles para as maiores marcas de alta-costura e a nível pessoal namora, neste momento, com Bradley Cooper. Tem uma filha de quatro anos, Khai, fruto da relação com Zayn Malik.

Veja na galeria as melhores fotos de Gigi Hadid.

Leia Também: Leonardo DiCaprio e Bradley Cooper de costas voltadas. Saiba o motivo