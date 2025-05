Gigi Hadid decidiu 'oficializar' pubicamente a relação com Bradley Cooper através de uma publicação que fez no Instagram, no fim de semana.

A modelo completou 30 anos no dia 23 de abril e juntou várias pessoas numa grande festa para celebrar a data especial, incluindo o ator.

Ao mostrar a festa aos seguidores, Gigi publicou uma fotografia em que aparece a beijar Bradley Cooper, com quem mantém uma relação há cerca de um ano.

"[...] Sinto-me tão sortudo por todos os altos e baixos, por todas as lições e presentes que ambos me trouxeram. Por poder sentir tudo! Tenho tanta sorte por ser mãe, amiga, companheira, irmã, filha e colega de alguns dos seres humanos mais incríveis! Que sorte ter o apoio e o incentivo de todos, todos os dias e no meu aniversário na semana passada. Diverti-me muito a comemorar, e é uma bênção sentir-me tão amada! Sou grata e honrada por começar uma nova década", escreveu junto das fotografias que pode ver na publicação abaixo.

Leia Também: Gigi Hadid reúne famosos na festa de 30 anos