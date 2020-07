A polícia revelou este fim de semana novos detalhes sobre o desaparecimento de Naya Rivera, atriz que esta quarta-feira desapareceu enquanto dava um passeio de barco com o filho.

Sabe-se agora que o filho de Naya, o pequeno Josey Dorsey, de quatro anos, disse à polícia que viu a mãe desaparecer no Lago Piru, na Califórnia.

A atriz, conhecida pela sua participação na série 'Glee', terá mergulhado no mar sem o colete salva vidas - que foi encontrado no mesmo barco onde estava o seu filho, sozinho.

"A evidência mais conclusiva agora são as declarações do seu filho, a única testemunha", revelou um agente da polícia do condado de Ventura.

"Ele viu a mãe desaparecer debaixo de água. Então, estamos muito confiantes de que ela está na água e que em algum momento a recuperaremos no lago", acrescentou, reforçando assim a teoria de que Naya Rivera poderá estar morta.

