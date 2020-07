Naya Rivera continua desaparecida depois de ter ido passear com o filho de barco num lago na Califórnia. Um tema que tem estado no centro das atenções.

Aliás, a imprensa internacional decidiu destacar as últimas fotografias da atriz da série 'Glee' com o menino, de quatro anos. Imagens que foram captadas cinco dias antes de desaparecer.

Naya segurava a mão do filho enquanto faziam compras na Califórnia. A atriz estava a usar máscara e ambos usavam um look mais descontraído.

[As últimas fotos de Naya Rivera em público com o filho]© Reprodução The Sun - BackGrid

