Foi precisamente no dia em que Cory Monteith morreu, há sete anos, que o corpo de Naya Rivera foi encontrado. A atriz estava desaparecida no lago Piru, na Califórnia, há cinco dias.

Uma notícia que não passou nada despercebida e que levou vários fãs, colegas e amigos a manifestarem-se nas redes sociais.

Entre as muitas publicações que se podem ler na Internet sobre Naya, estão as palavras do também ator da série 'Glee' Kevin McHale.

Numa emotiva partilha que fez no twitter, onde recorda um vídeo de Naya e Cory a darem autógrafos, Kevin confessou que acredita que o falecido colega ajudou a encontrar o corpo da amiga.

"Não sou religioso, de forma alguma, mas é difícil convencer-me de que o Cory não ajudou a encontrar a nossa miúda hoje", começou por escrever, esta segunda-feira, 13 de julho.

"Estes dois eram a versão masculina e feminina um do outro, de muitas maneiras. Tão simpáticos, atenciosos, eram estupidamente talentosos, as pessoas mais divertidas e realmente muito boas", rematou.

Mas não ficou por aqui. Na sua página de Instagram, Kevin recordou ainda o dia em que soube na morte de Cory, no dia 13 de julho de 2013.

"Minha Naya, meu Snixxx, minha abelha. Não consigo imaginar este mundo sem ti. Há sete anos, eu e ela estávamos juntos em Londres quando soubemos sobre o Cory. Estávamos tão longe, mas fiquei muito grato por nos termos um ao outro", lembrou.

"Há uma semana, hoje, estávamos a conversar sobre fugir para o Hawai", partilhou. "Ela era tão independente e forte, e a ideia de não estar aqui é algo que não consigo compreender. Ela era a pessoa mais perspicaz que já conheci", acrescentou, destacando e elogiando de seguida o talento de Naya.

"Era claramente mais talentosa do que nós. Ela era a pessoa mais talentosa que já conheci. Não havia nada que ela não pudesse fazer e estou furioso por não podermos ver mais", continuou.

"Estou grato por todas as maneiras pelas quais ela fez de mim uma pessoa melhor. Ela ensinou-me a defender-me e a defender as coisas e as pessoas que eram importantes para mim, sempre", realçou, recordando também todas as vezes que se riu com a colega e amiga.

Kevin falou ainda de Naya enquanto mãe. "Se teve a sorte de conhecê-la, saberá que o talento mais natural de todos era o de ser mãe. [...] Estou grato por ele [filho de Naya] ter uma família forte à sua volta para protegê-lo e falar-lhe sobre a sua incrível mãe. Só espero que, mais do que tudo, a família dela tenha espaço e tempo para lidar com isto", disse, deixando algumas palavras de conforto aos familiares da atriz.

Veja a publicação na íntegra:

