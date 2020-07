Depois de ter sido dado o alerta do desaparecimento de Naya Rivera, na semana passada, durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos, o corpo da atriz foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 13 de julho, no lago Piru, na Califórnia. Uma notícia que chega no aniversário da morte do colega da série 'Glee', Cory Monteith.

Foi precisamente no dia 13 de julho que o ator morreu, coincidência que foi desde logo destacada nas redes sociais e relatada por meios de comunicação internacionais.

Hoje faz sete anos que os fãs, amigos e familiares receberam a notícia do falecimento de Cory, que foi encontrado já sem vida num hotel. O artista morreu de uma overdose.

Recorde-se que na série Cory interpretou Finn Hudson enquanto Naya ficou com o papel de Santana Lopez.

Leia Também: Autoridades confirmam que corpo encontrado no lago é de Naya Rivera