Lea Michele quebrou o silêncio e reagiu à morte de Naya Rivera. A atriz estava desaparecida há cinco dias, depois de ter ido passear com o filho no lago Piru, na Califórnia. O seu corpo foi encontrado esta segunda-feira, 13 de julho, precisamente sete anos após a morte de Cory Monteith, que também integrou o elenco da série 'Glee'.

Uma notícia que agitou as redes sociais e que levou Lea Michele a recorrer às stories da sua página de Instagram para reagir, de coração partido, à morte de Naya, tendo também recordado Cory Monteith.

Lea não escreveu nenhum texto, apenas colocou duas fotografias a preto e branco na rede social, uma de Naya e outra de Cory. E foi desta forma que a atriz homenageou os colegas de 'Glee'.

Recorde-se que Lea namorou com Cory Monteith. Veja na galeria as imagens que a atriz partilhou no Instagram.

Uma publicação que chega depois de toda a polémica que agitou as redes sociais por causa de Lea não ter reagido de imediato ao desaparecimento de Naya.

