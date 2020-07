Foi no início do mês de julho que Naya Rivera morreu, de forma acidental, durante um passeio de barco com o filho, de quatro anos. Uma notícia que deixou os fãs, colegas, amigos e, especialmente, a família arrasados.

Vários dias após a perda, o ex-marido da atriz recorreu à sua página de Instagram para falar publicamente desta fase difícil, mas não foi o único.

A irmã de Naya, Nickayla Rivera, também quebrou o silêncio e recorreu à mesma rede social para homenagear a atriz.

"Irmã, não há palavras para descrever o meu amor por ti. Lado a lado ou a quilómetros de distância, a nossa ligação e infinita. O nosso laço é inquebrável", começou por escrever.

"Éramos o oposto uma da outra, mas ao mesmo tempo éramos iguais. Nunca pensei que, ao perder-te, encontraria tanto de ti em mim. Nunca pensei numa vida sem ti e ainda não consigo imaginar isso", desabafou de seguida.

"Mas, apesar de tudo, ainda somos o que éramos. Vou olhar sempre para ti com os mesmos olhos de quando eu era criança. Vou amar-te eternamente e sentir a tua falta a casa segunda da minha vida", rematou.

