O que é a rinite alérgica?

É uma doença na qual há inflamação da mucosa que reveste o nariz. Na alergia, há uma reação exagerada do nosso sistema imunológico a substâncias comuns, como ácaros do pó, pólenes, fungos ou animais de estimação. Esta resposta inflamatória provoca sintomas incómodos, como congestão nasal, pingo no nariz (que pode escorrer para a frente ou para trás pela garganta), crises de espirros, comichão no nariz e, muitas vezes, também na garganta ou nos olhos, olheiras frequentes e cansaço…

Acha que a Rinite Alérgica é “só uns espirros”? Ora…. pense melhor Helena Pité, médica imunoalergologista.

Sabia que a rinite alérgica se associa a alterações do sono e perturbações do humor?

A rinite muitas vezes conduz a cansaço crónico, que atribuímos a muitas outras causas, esquecendo-nos do nariz…. Sim, um nariz tapado ou a pingar não deixa dormir bem, às vezes, noite atrás de noite… Não admira o cansaço, nem sequer o mau humor… O rendimento escolar e no trabalho é prejudicado, com défices de memória, de desenvolvimento e de atenção… Quando os sintomas não estão controlados, há dificuldade em adormecer ou despertares noturnos, dormir de boca aberta, mau hálito e até ressonar. Várias pessoas com rinite sofrem de ansiedade e depressão.

A rinite alérgica também está associada a acidentes?

Sim…. Imagine, por exemplo, uma crise de espirros ao volante… é súbito, distrai e ao espirrar, fechamos os olhos... Se a velocidade for maior, o acidente pode ser bem mais grave. Além disso, a atenção pode ser menor, por não se respirar, nem dormir bem.... Acresce que alguns medicamentos, como os anti-histamínicos mais antigos, atuam no cérebro e causam sonolência e diminuição dos reflexos. Os anti-histamínicos mais recentes, de 2ª geração, são bem mais seguros e também controlam melhor os sintomas.

E a disfunção sexual?

É verdade…. Vários estudos têm demonstrado uma associação entre rinite alérgica e disfunção sexual. Os sintomas incómodos interferem com o prazer sexual e com a captação de feromonas pelo nariz. Para além de que alguns medicamentos usados para distúrbios sexuais podem provocar ou agravar sintomas de rinite. Por outro lado, tratamentos mal orientados para a rinite também podem associar-se a alterações sexuais.

Mas a boa notícia é que, com alguns cuidados simples, é possível controlar os sintomas e viver muito melhor.

É possível identificar ao certo a causa da rinite alérgica, caso a caso. Sabendo quais são os fatores que desencadeiam ou agravam os sintomas em cada pessoa, conseguimos evitá-los, e, com medidas simples, diminuir muito as queixas e o incómodo que provocam.

Para além destas medidas de controlo do ambiente, o tratamento da rinite alérgica assenta cada vez mais em medicamentos de aplicação local, no nariz. Estes medicamentos são os mais eficazes no controlo da rinite alérgica. Por terem ação diretamente no local da inflamação, também são muito seguros, mesmo a longo prazo. As fórmulas mais eficazes têm sido a combinação de anti-histamínicos com corticosteroides em sprays nasais. São importantes para diminuir a inflamação típica da alergia, de forma rápida, eficaz e mantida.

A imunoterapia específica (muitas vezes chamada de “vacina das alergias”) é um tratamento personalizado dirigido especificamente à causa das alergias de cada pessoa. Permite modificar a evolução da doença alérgica, para além de melhorar os sintomas, com redução significativa da necessidade de outros medicamentos, com efeitos a longo prazo.

Procure soluções; peça ajuda junto do seu médico. Saiba se tem Rinite Alérgica, o que a causa e como controlar esta doença da melhor forma. Respire melhor e viva verdadeiramente muito melhor.

Helena Pité- Médica Imunoalergologista Hospital CUF Tejo