Manuel Luís Goucha está a viver uma experiência única uma vez que foi um dos profissionais destacados pela TVI para cobrir as cerimónia fúnebres do Papa Francisco, que acontecem este sábado, dia 26, no Vaticano.

Depois de um primeiro direto logo pela manhã bem cedo, eis que o apresentador fez uma partilha sentida com os seguidores das redes sociais.

"Às 7.00 um manto de neblina cobria a cúpula de São Pedro. Entre as 8.00 e as 9.00 estive em direto acompanhando o início das cerimónias do Papa Francisco, com o Joaquim Franco e o padre Tony Neves. Depois da missa de corpo presente voltarei a estar em direto para seguirmos o cortejo fúnebre do Papa Francisco até à casa da sua eternidade, a Basílica de Santa Maria Maior", realçou.

Recorde-se que o Papa Francisco morreu aos 88 anos, a 21 de abril, após 12 anos de pontificado.

