Manuel Luís Goucha foi um dos profissionais destacados pela TVI para acompanhar o funeral do Papa Francisco, que aconteceu ao longo da manhã deste sábado, dia 26.

Quem não ficou indiferente ao trabalho do apresentador foi Cristina Ferreira que, partilhando uma publicação que este fez no Instagram, teceu-lhe elogios.

"Não há ninguém com o nível de conhecimento e preparação do Manuel Luís Goucha", realça, conforme poderá ver de seguida.

O mesmo fizeram centenas de fãs na caixa de comentários do comunicador, quando este deu a emissão histórica por concluída. "Missão cumprida. Obrigado Joaquim e padre Tony (comigo no Vaticano) Rui e padre Sérgio (no Porto)", notou.

Leia Também: Goucha no funeral do Papa: "A neblina cobria a cúpula de S. Pedro..."