Manuel Luís Goucha acompanhou de perto as cerimónias fúnebres do Papa Francisco, que aconteceram ao longo da manhã desta sexta-feira, 26 de abril, no Vaticano.

Já no final da emissão, o apresentador aproveitou para responder àqueles que questionaram a escolha de TVI, uma vez que Goucha já assumiu ser agnóstico em diversas ocasiões.

"Para uma minoria (sempre militante) que questiona porque foi um não católico a conduzir a emissão desta manhã, respondo com todo o gosto", começa por escrever numa partilha no Instagram.

"Também não sou monárquico e já apresentei casamentos reais, jubileu e funeral da rainha Isabel e ainda a coroação de Carlos III. Porque sou um apresentador de televisão curioso, interessado, por isso preparado, e competente. Chega, não?", questiona.

"A esses que não aprenderam coisa alguma com Francisco fica um conselho, se me permitem, experimentem a alegria. Serão mais felizes e não perderão um segundo com o que não tem importância. A foto é do Guilherme Agostinho, o nosso câmera desta manhã também ele um belíssimo artista da fotografia. É isso: a arte eleva-nos não nos amesquinha. É tudo por agora", completa.

