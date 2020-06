Depois da comemoração do primeiro aniversário do pequeno Oliver, Jessica Athayde decidiu filmar-se com o filho ao colo, mostrando o 'pós-festa'.

Sem maquilhagem, com um look descontraído, é assim que a atriz aparece a comer o que sobrou do bolo de aniversário.

"É isto que as mães fazem com os restos da festa de anos do filho não é?", diz no vídeo, que pode ver na publicação abaixo:

Leia Também: Jessica Athayde mostra bolo do primeiro aniversário de Oliver