Depois do regresso à ficção com a novela 'Para Sempre', que estreou na TVI no dia 8 deste mês, Diogo Morgado prepara-se para o lançamento do seu filme 'Irregular', que estreia a 18 de novembro.

"Estivemos dois anos à espera que as salas de cinema fossem um sítio seguro e que as pessoas voltassem em massa. Isso finalmente está a começar a acontecer", disse em declarações aos jornalistas.

O filme conta com a participação de Pedro Teixeira, a quem Diogo Morgado deixou um generoso elogio: "Posso dizer sem sombra de dúvida que é a melhor coisa que já vi o Pedro Teixeira fazer. Mesmo que não gostem de mim, vão [ver] por ele".

"É uma história de família, de superação. Acho que o filme é mais pertinente neste momento do que há um ano. É uma história muito emocional", rematou.

Sobre projetos futuros, Diogo Morgado revelou que está a acabar um documentário sobre o Rouxinol Faduncho [personagem cómica de Marco Horácio] e está a trabalhar no novo argumento "para um potencial novo filme".

