Diogo Morgado é Pedro Valente em 'Para Sempre', a nova trama dos serões da TVI. Neste papel dá vida a um homem revoltado, marcado pelo trauma de ter sido abandonado pela mãe em criança.

Em declarações aos jornalistas no evento de antestreia da novela, que teve lugar na segunda-feira, dia 8 de novembro, o ator defendeu que a personagem retrata um homem real.

"Se tudo correr bem, não vão ficar do meu lado. Vão ficar do lado da história. Umas vezes percebem porque é que ele reage de certa maneira e quando acham que ele não deve fazer aquilo de forma nenhuma, ou foi totalmente errado, de repente, descobrem uma ponta da história que não sabiam", contou.

"Gosto de personagens que têm um instinto primário maior do que eles próprios. Acho que as grandes histórias prevalecem no tempo por temas que são unânimes", acrescentou.

Diogo Morgado referiu que o facto de "nada ser óbvio" no seu papel foi o que o fez aceitar o desafio. "O André [Ramalho, autor da novela] preocupa-se com que nada seja óbvio. E mesmo que os núcleos estejam dentro da plataforma daquilo que é conhecido num formato de novela, ele procura que a abordagem não seja logo imediata e não seja óbvia. No caso da minha personagem, posso dizer que ele tem para aí umas quatro fases em que nós achamos que o conhecemos e, de repente, há um novo dado que nós não sabíamos e dizemos 'espera aí, então e agora? Eu pensava que ele era isto, afinal não'".

Pedro (Diogo Morgado) vive um intenso amor com Clara (Inês Castel-Branco) na adolescência. O romance volta anos mais tarde e Clara vê-se dividida entre o namorado (Pedro Sousa) e a antiga paixão.

Além de Inês Castel-Branco, o núcleo de atores com que Diogo Morgado contracena é composto por Rodrigo Tomás, António Capelo e Matilde Breyner.

