Susana Dias Ramos, comentadora do programa 'Big Brother - Duplo Impacto', aproveitou a sua presença no 'Extra' da noite desta quarta-feira para manifestar publicamente o seu desagrado perante comentários feitos por Bruno Savate sobre o tema violação.

"Não gostei de uma conversa que ouvi sobre violação. Não gostei dos comentários que o Savate fez sobre as senhores que acusaram Mike Tyson e Cristiano Ronaldo de violação", começa por referir a psicóloga.

"Acho que isto sim é uma coisa que deve ser falada e deve ser comentada", atira, lançando um apelo à produção para que o tema, que lhe é particularmente sensível, seja debatido dentro e fora do jogo.

No caso, Susana Dias Ramos crítica Bruno Savate pelo facto de este defender os alegados agressores: "Foi uma mulher que o acusou de violação, não me acredito nisso. Então o homem tinha as mulheres que queria e foi violar uma mulher. Aquilo foi para lhe estragar a carreira", afirmou o concorrente, recordando a condenação a Mike Tyson em tribunal.

"Fico perturbada com este assunto", continua Susana Dias Ramos, lembrando que já existiram pelo menos duas conversas deste género protagonizadas por Bruno Savate e outros concorrentes dentro do reality show.

